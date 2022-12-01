مباحثات «جزائرية-فيتنامية» لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس المجلس الشعبى الجزائرى "الغرفة الأولى من البرلمان" مع نائب رئيس البرلمان الفيتنامى نغويان دوك هاى، عددًا من الملفات المطروحة على الساحة الدولية، منتقدًا ازدواجية المعايير الدولية فى التعامل مع الأزمات فى العالم.





جاء ذلك خلال استقبال بوغالى، اليوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة للمسؤول البرلمانى الفيتنامى الذى يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح المجلس الشعبى الجزائرى فى بيان أن اللقاء شهد استعرض واقع العلاقات الثنائية التاريخية، وأكد الطرفان على ضرورة استغلال القواسم المشتركة لتوطيد التعاون بين البلدين على شتى المستويات، بدءا بالجانب البرلمانى.

وبحسب البيان، أعرب رئيس الغرفة الأولى من البرلمان الجزائرى عن ارتياحه لتشابه وجهات النظر بين البلدين إزاء عدة ملفات مطروحة على الساحة الدولية، وتطرق إلى التعاون الاقتصادى بين الجزائر وجمهورية فيتنام الاشتراكية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ''لا يزال متواضعًا فى حين أن قانون الاستثمار الجزائرى الجديد من شأنه أن يتيح الفرص لبعث ديناميكية جديدة، لاسيما فى مجالات الزراعة والسياحة إلى جانب الثقافة والتعليم العالى .

من جانبه، دعا نائب رئيس البرلمان الفيتنامى نغويان دوك هاى، إلى التغلب على التحديات المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين على الأصعدة البرلمانية والاقتصادية والثقافية.

وأعرب عن أمله فى تطوير العلاقات بين اللجان الدائمة فى برلمانى البلدين، وكذلك الاستفادة من تجربة الجزائر فى رقمنة العمل البرلمانى، بالإضافة إلى أوجه أخرى من التعاون.

ولدى تطرقه إلى العلاقات الدولية، أشار نغويان دوك هاى إلى أن بلاده تجنح نحو الحلول السلمية لحل الأزمات، مجددًا فى نفس السياق تمسك فيتنام باحترام اللوائح الأممية لفض النزاعات.