العالم اليوم - المغرب يصنع التاريخ ويتأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2022

انتم الان تتابعون خبر المغرب يصنع التاريخ ويتأهل إلى الدور الثاني في مونديال 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:25 مساءً - نجح المنتخب المغربي، مساء الخميس، في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2022، عقب فوزه بهدفين مقابل واحد على نظيره الكندي.

وجاء هدفا المغرب من أقدام كل من حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، ويوسف النصيري في الدقيقة الـ23، فيما سجل نايف أكرد هدفا في مرماه لصالح كندا.

كما ألغى حكم اللقاء، رافائيل كلاوس، هدفا ثالثا للمغرب، في الشوط الأول، بداعي التسلل.

وبذلك، يضمن المغرب تأهله رسميا إلى الدور الثاني بـ7 نقاط، متصدرا المجموعة السادسة، خلف كرواتيا بـ5 نقاط، بعد تعادلها مع بلجيكا، اليوم، بدون أهداف.

وكان المغرب تعادل سلبيا مع كرواتيا في المباراة الأولى، وفاز بثنائية نظيفة على بلجيكا في اللقاء الثاني.

يشار إلى أن هذه ثاني مرة يتأهل فيها "أسود الأطلس" إلى مرحلة خروج المغلوب، بعد إنجاز عام 1986.