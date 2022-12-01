العالم اليوم - أكثر ما يخشاه عثمان ديمبلي في المونديال.. "القطط الضالة"

انتم الان تتابعون خبر أكثر ما يخشاه عثمان ديمبلي في المونديال.. "القطط الضالة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 06:26 مساءً - عبر لاعبو منتخب فرنسا عن سعادتهم واستمتاعهم بكأس العالم لكرة القدم في قطر، باستثناء عثمان ديمبلي.

ويجد ديمبلي، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، صعوبة في التكيف مع وجود قطط ضالة في شوارع الدوحة.

وقال راندال كولو مواني زميل ديمبلي في منتخب فرنسا في مؤتمر صحفي الخميس "عثمان يخاف من القطط. هناك قطط تتجول في الشوارع وهو يخاف منها. هذا يجعل الجميع يضحكون".

وسيتعين على المهاجم ديمبلي أن يجهز نفسه لخوض مواجهات محتملة مع القطط لمدة أربعة أيام أخرى على الأقل، حتى تواجه فرنسا منافستها بولندا الأحد في دور الستة عشر.