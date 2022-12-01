المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اغتيال الاحتلال لشابين فى جنين

جدة - نرمين السيد - وذكر المجلس، فى بيان صحفى، أن جرائم اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية وممارسة جرائم القتل الميدانى والتصفية الجسدية وتدمير الممتلكات، تعد جزءا لا يتجزأ من مسلسل الانتهاكات الإجرامية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين، الذى ترتكبه قوات الاحتلال بتوجيهات وتعليمات المستوى السياسى الإسرائيلي، التى تبيح لجنود الاحتلال الحرية فى إطلاق الرصاص على الفلسطينيين.

ودعا المجلس المجتمع الدولى إلى ضرورة التحرك الفورى لإعلان موقف واضح إزاء جرائم الاحتلال الممنهجة بما فى ذلك إجراءات مساءلة وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه ما كانت لهذه الجرائم أن تتصاعد لولا استمرار الصمت على جرائم الاحتلال، واستمرار ازدواجية المعايير والانتقائية بتنفيذ القانون الدولى.

وطالب المجلس بإدانة جرائم قتل الفلسطينيين، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداء قواتها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولى بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، لمحاسبة قادة الاحتلال ومنع إفلاتهم من العقاب.