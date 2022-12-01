العالم اليوم - بث مباشر.. المغرب 2-0 كندا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:35 مساءً - انطلقت قبل لحظات مباراة المنتخبين المغربي والكندي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.
- الدقيقة 30: المنتخب المغربي ما يزال متقدما بهدفين نظيفين.
- الدقيقة 22: النصيري يضيف الهدف الثاني للمغرب.
- الدقيقة 20: المنتخب الكندي يضغط لتسجيل هدف التعادل.
- الدقيقة 15: فرصة ضائعة للمنتخب الكندي بواسطة بوشانان.
- الدقيقة 14: سيطرة نسبية للمنتخب المغربي بحثا عن الهدف الثاني.
- الدقيقة 7: بطاقة صفراء للاعب هويليت بعد تدخله في حق أوناحي.
- الدقيقة 3: الهدف الأول للمغرب من أقدام حكيم زياش.
- بداية المباراة
تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - عبد الحميد الصابيري - سفيان بوفال - يوسف النصيري.
تشكيلة المنتخب الكندي: ميلان يوريان - أليستر جونستون - جيبي أديكو - ستيفن فيتوريا - كمال ميللر - تاجون بوشانان - هويليت جونيور - كاي مارك أنتوني- ألفونسو ديفيز - كايل لارين - جوناثان أوسوريو
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