العالم اليوم - رويترز: اتفاق مبدئي على سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 05:35 مساءً - قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئيا، الخميس، على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا قدره 60 دولارا للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بخمسة بالمئة من سعر السوق، بحسب رويترز.

وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش للموافقة على الاتفاق، والذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى الجمعة.

وكان دبلوماسيون قد أكدوا أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي قد فشلوا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، الثلاثاء، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال دبلوماسي "ليس هناك اتفاق. تم الاتفاق على النصوص القانونية لكن بولندا لم توافق على السعر".

وقال دبلوماسيون بولنديون إنه إذا لم تتفق دول مجموعة السبع على سقف للأسعار بحلول الاثنين المقبل، فسيقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذ إجراءات أكثر صرامة تم الاتفاق عليها في نهاية مايو تتمثل في فرض حظر على جميع واردات النفط الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر وعلى المنتجات البترولية اعتبارا من الخامس من فبراير، بحسب وكالة "رويترز".