لبنان يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثامنة
فشل البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثامنة على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية حضرها 111 نائبًا من أصل 128.
وحصل ميشال معوّض مرشح حزب "الكتائب اللبنانية" على 37 صوتًا، في حين صوّت 52 نائبًا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما حملت بعض الأوراق عبارات "لأجل لبنان".
ولعدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، حدد رئيس المجلس نبيه بري الخميس المقبل 8 ديسمبر، موعدًا جديدًا لانتخاب رئيس للبنان.
ويُعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخاب رئيس لبناني، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.. أما ولاية الرئيس اللبناني فتدوم فترة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
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