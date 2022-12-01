روسيا: لا شرعية لخطط أوروبا حول إنشاء محكمة لجرائم الحرب

جدة - نرمين السيد - ندد الكرملين، اليوم الخميس، بدعوات الاتحاد الأوروبى لإنشاء محكمة لجرائم الحرب بسبب تصرفات روسيا فى أوكرانيا، قائلا إن "أى كيان من هذا القبيل ستعتبره موسكو غير شرعى وغير مقبول".





وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى سيحاول إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق فى جرائم حرب محتملة للقوات الروسية فى أوكرانيا ومحاكمة مرتكبيها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف فى إفادة للصحفيين عبر الهاتف اليوم الخميس: "بالنسبة لمحاولات إنشاء محكمة بشكل ما. لن تكون شرعية ولن نقبلها وسنندد بها".

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