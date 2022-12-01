جدة - نرمين السيد - قفز معدل التضخم السنوى فى بريطانيا بشكل غير مسبوق، ليصل إلى أعلى مستوى فى 41 عاما، الأمر الذى أثار مخاوف المواطنين من عدم قدرتهم على تحمل تكلفة وجبة عشاء الكريسماس مع اقتراب موسم الأعياد.





قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الاقتصاد البريطانى تراجع بنسبة 0.2% فى الربع الثالث من عام 2022، كذلك وصل التضخم فى أسعار الغذاء إلى رقم قياسى جديد بنسبة 12.4%. وبحسب مكتب الإحصاءات، ارتفت أسعار المواد الأساسية مثل الشاى والسكر واللبن إلى 11.6%، الأمر الذى جعل بعض المواطنين يلجأون لبنوك الطعام للحصول على وجباتهم. من جانبه، توقع البنك المركزى البريطانى، استمرار الركود الذى بدأ فى الربع الثالث من العام الجارى حتى عام 2024، مشيرا إلى أنه يرفع البطالة إلى 6.5% خلال العامين المقبلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضخم يهدد أعياد الميلاد فى بريطانيا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.