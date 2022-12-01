المجلس الأوروبى: الصين تنفى تزويد روسيا بالسلاح

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، قد دعا اليوم الخميس، إلى إجراء مفاوضات بشأن التوصل لحل سياسى للنزاع الأوكرانى، وذلك خلال المحادثات التى أجراها مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الذى يقوم حاليا بزيارة لبكين.
وتعد زيارة ميشيل فرصة للتكتل المكون من 27 عضوا لإظهار جبهة موحدة بعد أن قام المستشار الألمانى أولاف شولتس، بزيارة منفردة للصين فى أوائل نوفمبر.
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