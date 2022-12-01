عاجل- السفارة الأمريكية فى مدريد تتلقى رسالة مشبوهة

جدة - نرمين السيد - وكانت السفارة الأوكرانية فى العاصمة مدريد بإسبانيا، قد شهدت أمس انفجار رسالة مفخخة أسفر عن ضحية واحدة من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وأصدرت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية حكما يصنف الانفجار بأنه "عمل إرهابى".
فيما دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، السفارات الأوكرانية فى الخارج إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، على خلفية التفجير.
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