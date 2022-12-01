العالم اليوم - أوكرانيا تتأهب لغارات روسية في "جميع أنحاء البلاد"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - أصدرت السلطات في أوكرانيا، يوم الخميس، إنذارات من غارات تستعد القوات الروسية لشنها جميع أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد أن حذر مسؤولون أوكرانيون من موجة جديدة من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة. وكتبت خدمة الحدود في أوكرانيا على تلغرام "إنذار شامل من الغارات الجوية في أوكرانيا. اذهبوا إلى الملاجئ". يوم الثلاثاء الماضي، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، للتحذير من غارات جوية، ولكن لم ترد أنباء عن أي هجمات صاروخية.

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