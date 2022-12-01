العالم اليوم - الركراكي يكشف تشكيلة المغرب أمام كندا

انتم الان تتابعون خبر الركراكي يكشف تشكيلة المغرب أمام كندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:21 مساءً - كشف مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وشهدت تشكيلة "أسود الأطلس"، عودة الحارس ياسين بونو بعد غيابه عن آخر مباراة أمام بلجيكا، وإجراء تغيير واحد باستبدال سليم أملاح بعبد الحميد الصابيري. وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي: ياسين بونو - أشرف حكيمي - نصير المزراوي - سفيان أمرابط - نايف أكرد - غانم سايس - حكيم زياش - عز الدين أوناحي - عبد الحميد الصابيري - سفيان بوفال - يوسف النصيري. ويسعى المغرب للفوز في هذه المباراة أو على الأقل التعادل، لضمان تأهله رسميا إلى دور الـ16 من مونديال قطر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الركراكي يكشف تشكيلة المغرب أمام كندا .. في رعاية الله وحفظة