أوروبا تعتزم تخصيص أكثر من مليون يورو لإزالة الألغام فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى بصدد الإعلان عن مساهمة إضافية تزيد عن مليون يورو لعمليات إزالة الألغام فى أوكرانيا من خلال منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا "OSCE".





جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها بوريل لدى وصول إلى العاصمة البولندية "وارسو" لحضور اجتماعات المجلس الوزارى لـ"OSCE"، ونقلتها دائرة الشؤون الخارجية للاتحاد عبر موقعها الرسمى قبل قليل.

وقال بوريل، فى تصريحاته: فى هذا الاجتماع، سأقدم دعم الاتحاد الأوروبى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وأوكرانيا. وسأعلن عن مساهمة إضافية تزيد عن مليون يورو لعمليات إزالة الألغام فى أوكرانيا من خلال المنظمة. كما أننا سوف نتناول الوضع الراهن فى أوروبا وكيفية تعزيز عمل المنظمة من خلال جهود مشتركة متعددة الأطراف، من أجل تمهيد الطريق نحو نظام أمنى جديد فى أوروبا.

وأضاف بوريل: أن روسيا انتهكت القانون الدولى بتدخلها فى أوكرانيا، وكذلك مبادئ منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فهى جلبت الحرب إلى أوروبا وقوّضت ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها الدولية الخاصة. كما أن روسيا غير قادرة على احتلال أوكرانيا وغير قادرة على كسب الحرب، لذا فهى تدمر أوكرانيا بشكل منهجى من خلال قصف وتدمير كل البنية التحتية المدنية لوضع الشعب الأوكرانى فى الظلام والبرد فى الشتاء الحالى، الأمر الذى يمثل جريمة حرب واضحة المعالم.

وتابع: أننى سأتقدم باقتراح، بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية، من أجل مساءلة روسيا عن الجرائم والفظائع المُرتكبة فى أوكرانيا من خلال دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية فى جمع الأدلة على هذه الفظائع ودعم اقتراح إنشاء محكمة دولية مخصصة لهذه القضية وكشف ملابسات جرائم الحرب فى أوكرانيا.

مع ذلك، أكد بوريل أن هذا الأمر مرهونًا بموافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وبدعم أقوى من جانب الأمم المتحدة وعدد أكبر من البلدان.. وقال: سيكون اقتراحنا مطروحًا على الطاولة، وفقًا لخطوط عمل ثلاثة: الدعم القوى للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم قوى للمدعى العام الأوكرانى، ودعم قوى لاقتراح إنشاء محكمة خاصة- ولكن يجب مناقشة هذا الأمر والموافقة عليه أولاً من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى وبعد ذلك حشد الدعم اللازم له داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأردف كبير الدبلوماسيين الأوروبيين قائلا: يجب على روسيا أن تدفع مقابل إعادة إعمار أوكرانيا خاصة بعدما تم تدميرها بشكل منهجى، لقد استولىنا على ما يقرب من 20 مليار يورو من الأوليجارشية والأشخاص الداعمين لروسيا. وأيضًا، لدينا حوالى 300 مليار يورو من الموارد المالية للبنك المركزى الروسى. يجب استخدام هذا المبلغ من المال لإعادة إعمار أوكرانيا. لذا، سألتقى بزملائى وزراء خارجية العديد من الدول الأوروبية لبحث الخيارات القانونية اللازمة للتأكد من أن روسيا ستدفع ثمن الدمار الذى تسببه فى أوكرانيا.