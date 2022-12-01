روسيا: الناتو لا يزال يفرض الحرب ويفضل القتال حتى آخر أوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف للصحفيين: "لا يزال الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكرانى وما زال التحالف يضخ أوكرانيا بأسلحته، وبالتالى بطبيعة الحال، فإن إطالة أمد الحرب، يعقد الوضع بالنسبة للنظام الأوكرانى". وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول رأى الكرملين فى تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، بأن أوكرانيا يجب عليها ألا تفكر فى العضوية فى الحلف، ولكن فى الحفاظ على الدولة: "من غير المحتمل أن يعنى هذا نوعًا من البصيرة من جانب الحلف الذى يواصل فرض الحرب على النظام الأوكرانى".

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