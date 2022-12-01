سويسرا تجمد أصولا روسية بنحو 8 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الاقتصاد السويسرية، بأن أصولا روسية بقيمة 8 مليارات دولار تم تجميدها فى سويسرا منذ 28 فبراير الماضى، فى ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.





قالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، "الأصول المجمدة (لأفراد وكيانات اعتبارية روسية) فى سويسرا بلغت 7.5 مليار فرنك (7.94 مليار دولار)". وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن وثيقة للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى قام بتجميد أصول روسية تصل قيمتها إلى 68 مليار يورو معظمها فى بلجيكا. وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية فى أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية وأصول روسية. من جهتها انتقدت موسكو الخطوة وحذرت من "سرقة" الأصول الروسية، وقالت إن هذه الأداة سيف ذو حدين. وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى مايو الماضي، إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدى أبدا إلى الخير".

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