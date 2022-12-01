العالم اليوم - مصر.. 3 مليارات دولار لبناء 21 محطة ضمن برنامج تحلية المياه

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، الخميس، إن مصر تعتزم ترسية عقود العام المقبل لبناء 21 محطة لتحلية المياه ضمن مرحلة أولى بتكلفة 3 مليارات دولار من برنامج تحلية يعتمد على الطاقة المتجددة.

وأضاف سليمان في مؤتمر "رويترز نكست" إن مصر، التي استضافت مؤخرا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" وتحاول تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تهدف إلى بدء الإنتاج في مشروعاتها للهيدروجين الأخضر خلال عامي 2025 و2026.

ويهدف برنامج تحلية المياه الحكومي لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في المرحلة الأولى على أن تصل في نهاية الأمر إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار سليمان إلى أن أكثر من 200 مطور من 35 دولة على الأقل أبدوا اهتماما بالمشاركة في المرحلة الأولى.

وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، حولت الحكومة 9 من أصل 15 مذكرة تفاهم حول مشروعات تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اتفاقيات إطارية خلال محادثات المناخ التي استضافتها شرم الشيخ الشهر الماضي.

وأضاف سليمان أن ما لا يقل عن ثلاث أو أربع مذكرات تفاهم أخرى على وشك أن تتحول إلى اتفاقيات إطارية، كما يجري التخطيط لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم.

وقال: "سيأتي المزيد في الواقع للانضمام لهذه المجموعة، وهذه ليست منافسة. نعمل على وضع برنامج أو مخطط لهذه العملية بهدف بدء الإنتاج في 2025-2026 وسيضع جميع المطورين خططهم على هذا الأساس".

وتأسس الصندوق السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمار الخاص في الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات واستثمارات مشتركة.