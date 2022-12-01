العالم اليوم - مواجهة المغرب وكندا.. ماذا تقول الأرقام؟

انتم الان تتابعون خبر مواجهة المغرب وكندا.. ماذا تقول الأرقام؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - تتجه أنظار الجماهير العربية، مساء اليوم الخميس، إلى المباراة المصيرية للمنتخب المغربي ضد نظيره الكندي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وودعت ثلاثة منتخبات عربية (قطر - تونس - السعودية) المونديال من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني.

ويملك "أسود الأطلس" فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجهون كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.

ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

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