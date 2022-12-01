الصين: حل أزمة أوكرانيا من خلال الوسائل السياسية يصب فى مصلحة أوروبا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الصينى شى جين بينج اليوم الخميس، إلى إجراء مفاوضات بشأن التوصل لحل سياسى للنزاع الأوكرانى، وذلك خلال المحادثات التى أجراها مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الذى يقوم حاليا بزيارة لبكين.





وقال الرئيس الصينى، إن حل الأزمة الأوكرانية من خلال الوسائل السياسية يصب فى مصلحة أوروبا والمصلحة المشتركة لجميع البلدان فى أوراسيا، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

وأضاف شى "فى ظل الظروف الحالية، يجب أن نتجنب تصعيد الأزمة وتوسيع نطاقها والعمل من أجل السلام"، وذلك وفقا لما نقلته وسائل إعلام رسمية فى بكين.

وكانت الصين قد أعلنت موقفها مرارا وتكرارا فى الماضي، بينما ترفض إدانة الهجوم الروسى وتنتقد العقوبات المفروضة على موسكو.

بدورهم، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبى، إن زيارة ميشيل للصين والتى تستغرق يوما واحدا تهدف إلى إيجاد توازن بين رغبة الاتحاد الأوروبى فى زيادة الصادرات إلى الصين والحاجة إلى الحزم مع بكين فى الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية.

كما تعد زيارة ميشيل أيضا فرصة للتكتل المكون من 27 عضوا لإظهار جبهة موحدة بعد أن قام المستشار الألمانى أولاف شولتس بزيارة منفردة للصين فى أوائل نوفمبر.