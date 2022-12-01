العالم اليوم - بعد سبات استمر 38 عاما.. بركان "مونا لاو" يثور مجددا

انتم الان تتابعون خبر بعد سبات استمر 38 عاما.. بركان "مونا لاو" يثور مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - نفث أكبر بركان في العالم أنهارا من الحمم المتوهجة يوم الأربعاء، مما جذب الآلاف من المشاهدين المذهولين الذين احتشدوا على طريق سريع في هاواي يمكن أن يغطيه تدفق الحمم قريبًا.

استيقظ بركان "مونا لوا" في جزر هاواي من سبات استمر 38 عامًا يوم الأحد، مما تسبب في انسكاب الرماد البركاني والحطام من السماء.

أصبح الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين المدن الواقعة على السواحل الشرقية والغربية للجزيرة الكبيرة نقطة مشاهدة مرتجلة، حيث تحتشد آلاف السيارات على الطريق السريع بالقرب من حديقة البراكين الوطنية.

تركت آن أندرسن نوبتها الليلية كممرضة لمشاهدة المشهد مساء الأربعاء، خائفة من إغلاق الطريق قريبًا.

قالت: "إنها الطبيعة الأم التي تظهر لنا وجهها"، وأضافت بينما كان البركان ينفث الغاز في الأفق "إنه أمر مثير للغاية"، بحسب الأسوشيتد برس.

تمكن غوردون براون، زائر من لوميس بولاية كاليفورنيا، من رؤية الحمم البرتقالية الساطعة من غرفة نوم منزله المستأجر. لذا توجه مع زوجته إلى الخارج لالتقاط صورة عن قرب.

قال براون: "أردنا فقط.. أن نأتي ونرى هذا أقرب ما يمكن.. إنه ساطع للغاية، إنه يذهلني".

كانت الحمم تتدحرج ببطء أسفل المنحدر وكانت على بعد حوالي 10 كيلومترات من الطريق السريع المعروف باسم طريق سادل. ولم يتضح متى أو ما إذا كانت ستغطي الحمم الطريق الذي يمر عبر تدفقات حمم بركانية قديمة.

يشطر الطريق الجزيرة ويربط بين مدينتي هيلو وكايلوا كونا. سيحتاج الأشخاص الذين يسافرون بينهما إلى اتخاذ طريق ساحلي أطول إذا أصبح طريق سادل غير صالحا، مما يضيف عدة ساعات من وقت القيادة.

قال كين هون، العالم المسؤول في مرصد بركان هاواي، إنه وفقًا لمعدل التدفق الحالي، فإن أقرب وقت تصل فيه الحمم إلى الطريق هو يومين، ولكن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول.

قال هون: "مع انتشار تدفق الحمم البركانية، فمن المحتمل أن تتداخل مع تقدمه".

ثار بركان مونا لوا آخر مرة في عام 1984، وأصبح الثوران الحالي هو الرابع والثلاثين منذ بدء حفظ السجلات المكتوبة في عام 1843.

جاره الأصغر، كيلويا، يثور منذ سبتمبر 2021، لذلك تم التعامل مع زوار الحديقة الوطنية بمشهد نادر لاثنين من الأحداث المتزامنة: التوهج من بحيرة كيلويا للحمم البركانية والحمم البركانية المتدفقة من شق مونا لوا.