إسبانيا: اكتشاف رسالتين مفخختين جديدتين بعد رسالة السفارة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:33 مساءً - تحقق الشرطة الإسبانية في رسالة مفخخة مشبوهة أُرسلت إلى قاعدة جوية خارج مدريد في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بعد يوم من انفجار رسالة مفخخة في السفارة الأوكرانية ما أدى إلى إصابة موظف، حسبما أفادت وزارتا الداخلية والدفاع.

وقال مسؤولون حكوميون إن طردا مفخخا أخرى رُصد مساء الأربعاء في مصنع للأسلحة في مدينة سرقسطة بشمال إسبانيا.

والمصنع يصنع قاذفات القنابل التي أرسلتها إسبانيا إلى أوكرانيا. ونفّذت الشرطة تفجيرًا محكمًا للطرد.

قال مسؤول حكومي إن كل من الرسالة الملغومة في سرقسطة والرسالة الموجودة بالسفارة تحتوي على نفس عنوان البريد الإلكتروني الذي كتبه المرسل. ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية إن طرد القاعدة الجوية احتوى على آلية مشبوهة. وتم نشر قوات أمنية إضافية في قاعدة توريخون دي أردوز، شرق مدريد.

وأضافت أن الطرد أرسل إلى مركز الأقمار الصناعية بالقاعدة.

ووقع انفجار السفارة الأوكرانية يوم الأربعاء عندما فتح موظف رسالة وجهها للسفير. الموظف لم يصب بجروح خطيرة.

وأمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بسرعة بتعزيز أمن جميع السفارات الأوكرانية. كما طلب من نظيره الإسباني اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الهجوم.

وتحقق المحكمة الوطنية الاسبانية في الانفجار باعتباره عملا إرهابيا وتم وضع اجراءات امنية اضافية في السفارة.