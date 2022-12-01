عاجل- العثور على طرد مفخخ بمقر وزارة الدفاع الإسبانية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الإسبانية، إن قوات الأمن تمكنت من العثور على طرد مفخخ بمقر الوزارة، مشيرة إلى أنه تم تشديد إجراءات الأمن بالمنشآت العامة والدبلوماسية بعد العثور على طرود مفخخة.

وكانت السفارة الأوكرانية فى العاصمة مدريد بإسبانيا، قد شهدت أمس انفجار رسالة مفخخة أسفر عن ضحية واحدة من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وأصدرت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية حكما يصنف الانفجار بأنه "عمل إرهابى".

فيما دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، السفارات الأوكرانية فى الخارج إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، على خلفية التفجير.