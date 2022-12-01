إصابات كورونا حول العالم تتخطى 643 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى ستة ملايين و635 ألفا و192 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 98.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.2 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و81 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ689 ألفا و665 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و622 وفاة.
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