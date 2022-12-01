ماكرون يزور لبنان عشية عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "النهار" اللبنانية، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيزور لبنان فى 22 ديسمبر الجارى، موضحة أن الزيارة ستستمر لبضع ساعات لزيارة الجنود فى الوحدة الفرنسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" العاملة فى الجنوب اللبنانى.





ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية مطلعة، أن الزيارة الخاطفة تتخذ أبعادا بارزة عشية عيد الميلاد، معتبرة أن الرئيس الفرنسى بهذه الزيارة يوجه رسالة للبنانيين حيال أولوية حل الأزمة الرئاسية. وبحسب الصحيفة، فأن الرئيس الفرنسى ماكرون سيعقد اجتماع بغداد – 2 فى عمان برئاسة مشتركة مع العاهل الأردنى الملك عبد الله بن الحسين، وذلك ما بين 20 و22 ديسمبر الحالى.

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