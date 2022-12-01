أوكرانيا: خيرسون فقدت إمداداتها من الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وألقى يانوشفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - باللوم على القصف الروسى فى انقطاع التيار الكهربائى مجددا، مضيفا أن عمال الطاقة يعملون فى الوقت الحالى من أجل حل المشكلة.
وبعد العملية الروسية لقرابة تسعة أشهر، يواجه سكان "خيرسون" الآن خطر القصف المنتظم فى بعض أجزاء المدينة من قبل القوات الروسية التى تراجعت فقط إلى الجانب الآخر من نهر "دنيبرو".
وقد استعادت منطقة "خيرسون" - التى عانت لأسابيع من عدم توافر المرافق الأساسية مثل المياه الجارية والكهرباء - جزئيا إمدادات الكهرباء الأسبوع الماضى.
وتعانى مدن أوكرانية أخرى من انقطاع التيار الكهربائى بعد الضربات الجوية الروسية التى تعرضت لها.
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