العالم اليوم - لاعبو كندا يتحدثون عن "مباراة التاريخ" أمام المغرب

انتم الان تتابعون خبر لاعبو كندا يتحدثون عن "مباراة التاريخ" أمام المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 01:26 مساءً - أجمع لاعبو المنتخب الكندي على أنهم يريدون إنهاء مشاركتهم في مونديال 2022، مساء الخميس، بـ"الفوز على المغرب وكتابة التاريخ".

ويتواجه المنتخبان المغربي والكندي، مساء الخميس، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

وفي تصريحه لوسائل الإعلام بعد الحصة التدريبية التي خاضتها كندا مساء الأربعاء، قال ألفونسو ديفيز، مهاجم نادي بايرن ميونخ، إن منتخب بلاده "جاء إلى قطر من أجل كتابة التاريخ".

وأضاف: "الأمور لم تسر بشكل جيد في المباراتين أمام بلجيكا وكرواتيا، لذلك نريد أن ننهي المشاركة بثلاث نقاط أمام المنتخب المغربي".

من جهته، ذكر لاعب الوسط الكندي جوناثان أوسوريو أن منتخب بلاده كان "جيدا بما يكفي للعبور إلى الدور الموالي".

وتابع: "قدمنا أداءً جيدا في المباراتين أمام بلجيكا وكرواتيا، غير أن النتيجة لم تكن لصالحنا.. لكن جماهيرنا ستتذكر مشاركتنا في المونديال طويلا لو أنهيناها بمستوى عالٍ أمام المنتخب المغربي".

ويحتل "أسود الأطلس" المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف، فيما تتذيل كندا الترتيب بصفر نقطة.

وحسابيا، يحتاج المغرب فوزا أو تعادلا أمام كندا من أجل ضمان التأهل رسميا، دون انتظار نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا. وفي حال هزيمته، فإنه سيدخل "لغة الحسابات".