أوكرانيا: مقتل 441 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب المدعى العام فى بيان، إنه حتى اليوم أول ديسمبر، تأثر أكثر من 1293 طفلا فى أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 441 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 852 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأوضح أن 2719 مؤسسة تعليمية فى أوكرانيا تضررت جراء الضربات الجوية والمدفعية الروسية اليومية، من بينهم 332 مؤسسة تم تدميرهم بالكامل.

وأضاف مكتب المدعى العام، أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضى التى تسيطر عليها روسيا.