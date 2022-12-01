جدة - نرمين السيد - أسفرت الجلسة النيابية الثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية فى جلسة مجلس النواب اليوم الخميس، عن تعذر انتخاب رئيس جديد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة الدستورية المقررة للفوز بالرئاسة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، أعلن مجلس النواب اللبنانى عقد جلسة تاسعة لانتخاب الرئيس، الأسبوع المقبل. وينص الدستور اللبنانى على فوز المرشح الذى يحصل على أغلبية 86 صوتا من بين أصوات 128 عضوا بمجلس النواب فى الجولة الأولى للانتخاب، وفى حال عدم حصول أى من المرشحين على هذا العدد، تجرى جولة ثانية يفوز فيها من يحصل على 65 صوتا. وكان المجلس النيابى قد عقد أولى جلساته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد فى 29 سبتمبر الماضى، قبل نحو 32 يوما من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إلا أن الجلسة تعذر فيها انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم حصول أى من المرشحين على النسبة المقررة للفوز بالانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للمرة الثامنة.. النواب اللبنانى يفشل فى انتخاب رئيس للجمهورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.