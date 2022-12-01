العالم اليوم - "تويتر 2.0".. بين تحذيرات أوروبية ووعود من ماسك

انتم الان تتابعون خبر "تويتر 2.0".. بين تحذيرات أوروبية ووعود من ماسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - حذّر المفوض الأوروبي لشؤون السوق، تييري بروتون، رئيس شركة "تويتر"، إيلون ماسك، الأربعاء، قائلا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي.

وفي اتصال بالفيديو مع ماسك، قال بروتون لمالك تويتر إنه "ما زال هناك عمل ضخم" لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، وفق تقرير عن محتوى المكالمة.

ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطا لبيان حول المحادثة ذكر فيه أنه يرحّب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل "تويتر 2.0" جاهزا "للتماشي مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل"، مضيفا أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الضخم أمام المنصة لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: "سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفافة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة".

ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق في تغريدة منفصلة ردا على مستخدم آخر، على أن "تويتر" تحت الإدارة السابقة "فشلت في مسألتَي الثقة والأمان لفترة طويلة جدا".

وتعهّد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافا".