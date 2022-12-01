العالم اليوم - أمل العرب في المونديال.. هذا ما يحتاجه المغرب للتأهل

انتم الان تتابعون خبر أمل العرب في المونديال.. هذا ما يحتاجه المغرب للتأهل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - ودعت ثلاثة منتخبات عربية منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات، ولم يتبق سوى المغرب، ليحمل آمال العرب ويتأهل إلى الدور الثاني، حين يلاقي، مساء اليوم الخميس، كندا، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة.

وفشلت كل من قطر وتونس والسعودية في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16، فيما يملك المغرب فرصة ذهبية لتكرار إنجاز مونديال 1986، حيث سيواجه "أسود الأطلس" كندا، الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة بصفر نقطة.

ويحتل أبناء وليد الركراكي المركز الثاني بـ4 نقاط، خلف المنتخب الكرواتي، الذي يتصدر بفارق الأهداف.

وقال الركراكي، يوم أمس في ندوة صحفية، إن اللاعبين يعلمون جيدا أنهم "لم يتأهلوا بعد"، وبالتالي فهم "مستعدون للقتال" من أجل الفوز على كندا.

حسابات التأهل