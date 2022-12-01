العالم اليوم - لافروف: الغرب يراهن على فرض هيمنته على العالم

انتم الان تتابعون خبر لافروف: الغرب يراهن على فرض هيمنته على العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 12:22 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن مشاكل كبيرة تراكمت في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واتهم الغرب برفض فرصة تحويلها إلى جسر حقيقي للتواصل مع روسيا بعد الحرب الباردة.

جاءت تصريحات لافروف هذه في بداية مؤتمر صحفي أسهب في الحديث فيه عن المظالم التاريخية الروسية مع الغرب.

وقال وزير الخارجية الروسي إن "التوسع غير المحسوب" لحلف الأطلسي (الناتو) قلل من قيمة المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفقا لرويترز.

وأضاف "يحاول الغرب منذ سنوات طويلة خصخصة هذه المنظمة (لمصلحته) مستغلا تفوقه العددي فيها.. أو ربما من الأدق أن نقول إنه يحاول الاستحواذ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيمنة على هذا المنتدى الأخير للحوار الإقليمي".

ملخص ما قاله لافروف: