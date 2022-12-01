وكالة “فرانس برس”:هجوم إلكتروني على موقع الفاتيكان.. والاتهامات تلاحق روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 11:32 صباحاً - تعذر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفاتيكان، بسبب "محاولات غير عادية للوصول إليه"، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي.

حصل ذلك إثر هجوم إلكتروني على الأرجح، ونسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وصرح مدير الإدارة الإعلامية للفاتيكان ماتيو بروني للوكالة بأن "التحقيقات الفنية جارية، بعد المحاولات غير العادية للوصول إلى الموقع".

وكان عدد كبير من المواقع الالكترونية التابعة للفاتيكان متوقفة مساء أمس، الأربعاء، وكذلك الموقع الرسمي الرئيسي "فاتيكان. فا" (vatican.va).

وجاء هذا الهجوم المرجح غداة رد فعل حاد من جانب روسيا التي أعربت عن "سخطها" بعد تصريحات للبابا فرنسيس حول الدور المفترض للأقليات العرقية الروسية في النزاع في أوكرانيا.

وفي مقابلة نشرتها المجلة اليسوعية الأمريكية "أميركا"، يوم الاثنين الماضي، تحدث البابا فرنسيس عن "الوحشية" التي تواجهها أوكرانيا في الهجوم الروسي، مشيرا خصوصا إلى الشيشانيين والبورياتيين.

وكتب سفير أوكرانيا في الفاتيكان أندري يوراش في تغريدة على “تويتر”: "الإرهابيون الروس يطالون اليوم مواقع دولة الفاتيكان: أصبح الوصول إلى العديد من صفحات الإنترنت الخاصة ببنى عدة للكنيسة الرومانية غير ممكن!".

وأضاف أن "القراصنة الروس يظهرون مرة أخرى الوجه الحقيقي للسياسة الروسية"، معتبرا أنه "رد على التصريحات الأخيرة" للبابا فرنسيس.

وكانت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية، أمس الأول الثلاثاء، ذكرت أن مبعوث روسيا أبدى استياء بلاده الشديد من الفاتيكان بعد إدانة البابا فرنسيس الأخيرة "لقسوة" الأفعال الروسية في أوكرانيا.

كان البابا قال في تصريحات لمجلة “أمريكا ماغازين”: "عندما أتحدث عن أوكرانيا، أتحدث عن القسوة لأن لدي الكثير من المعلومات حول قسوة القوات، من المؤكد أن الغازي هو الدولة الروسية. هذا واضح جدا. أحيانا أحاول ألا أحدد لكي لا أسيء إلى أحد وأدين بشكل عام. رغم أنه من المعروف جيدا إلى من تتوجه هذه الإدانة".

وصرح البابا فرنسيس، الجمعة، بأنه يتعين على زعماء أوكرانيا أن يكونوا "بعيدي النظر" لتحقيق السلام، مشيرا إلى أنه سيتعين على كييف تقديم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا.

ودعا البابا في وقت سابق هذا الشهر إلى وقف إطلاق النار لتحاشي احتمالات تصعيد الصراع وتضرع إلى الله أن "يعجل" بنهايته.

وفي رسالة مفتوحة نشرت، الجمعة، بمناسبة مرور تسعة أشهر على الغزو الروسي، أشاد البابا بقوة الأوكرانيين في مواجهة الهجوم.

وكتب: "لقد تعرف العالم على شعب شجاع وقوي، شعب يتألم ويصلي ويبكي ويكافح ويقاوم ويأمل: شعب نبيل شهيد".

وقال أيضا إنه صلي من أجل حكام أوكرانيا. ومضى يقول "يقع على عاتقهم واجب حكم البلاد في أوقات مأساوية واتخاذ قرارات بعيدة النظر من أجل السلام وتطوير الاقتصاد في ظل تدمير الكثير من البنية التحتية الحيوية".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن أوكرانيا مستعدة للسلام، لكن بشروطها التي من شأنها استعادة جميع الأراضي المحتلة.

وفي مقابلة، قال البابا إن الفاتيكان مستعد لفعل أي شيء ممكن للتوسط وإنهاء الحرب، وفق “رويترز”.