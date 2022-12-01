لافروف: توسع الناتو أمر مرفوض.. والغرب جعل الاتفاقات حبرا على ورق

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الناتو" خالف تعهداته ودفع قواته لحدود روسيا، مؤكدا أنه لا أحد يمكنه ضمان أمنه على حساب الآخرين.

وتابع لافروف، بأن الغرب حول جميع الاتفاقيات إلى حبر على ورق ويهدد الأمن الجماعى بأوروبا، مشيرا إلى أن منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لديها سجل ضخم من الأزمات والمشاكل، وأيضا جردت عن هدفها.