اليابان: قلقون من الدوريات الجوية المشتركة بين روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - قال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إن بلاده أعربت عن بالغ قلقها للصين وروسيا فيما يخص أنشطة القوات الجوية المتكررة حول الأراضى اليابانية.





وأضاف ماتسونو -فى مؤتمر صحفى، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية- "سنراقب عن كثب التعاون المتزايد بين البلدين مع الشعور بالقلق حيال ذلك"، مشيرا إلى أن اليابان ستحمى أراضيها بشكل حاسم. وأشارت وزارة الدفاع اليابانية -فى وقت سابق- إلى أن قاذفتين صينيتين من طراز "إتش-6" حلقتا عبر مضيق تسوشيما بجنوب غرب اليابان من بحر الصين الشرقى قبل توجهما شمالًا مرورًا غرب جزر تاكيشيما، مضيفا أن الطائرات الروسية والصينية لم تدخل المجال الجوى الإقليمى لليابان. وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن طائرات تابعة لها، بما فى ذلك القاذفة الإستراتيجية بعيدة المدى من طراز "تى يو-95 إم إس"، قد أجرت رحلات دورية مع قاذفات قنابل صينية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقى.

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