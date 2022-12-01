لافروف: بوتين اقترح ميثاقا للأمن مع أوروبا والناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الغرب كان يسعى لمنع روسيا من الاحتفاظ بموقعها سواء فى أوروبا أو فى العالم، مشيرا إلى أن بوتين اقترح ميثاقا للأمن مع أوروبا والناتو.

يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.