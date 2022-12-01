روسيا: منتدى ميونيخ للأمن فقد موضوعيته.. ولن نشارك فيه

جدة - نرمين السيد - وأشارت الخارجية- فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أنها لاحظت تغريدة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، كريستوف هيوسجين، والتى ذكر فيها أن المسؤولين الروس لن تتم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل فى عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "نحن نعتبر هذا انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكى النهائية لعام 1975 الصادرة عن مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية".

ورأت الوزارة أن رفض الحوار أو عدم الرغبة أو الخوف فى سماع وجهة نظر موسكو ومناقشة الخيارات الممكنة للتغلب على أصعب أزمة فى القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية هى صفات غير عادية لدبلوماسى كان فى السابق. لذا قررنا رفض المشاركة فى اجتماع مؤتمر ميونيخ.