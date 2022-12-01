استشهاد فلسطينيين فى جنين واعتقال 7 آخرين

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" باستشهاد الشابين نعيم جمال الزبيدى (27 عاماً)، ومحمد أيمن السعدى (26 عاماً)، برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، بعد أن حاصرت منزليهما فى منطقة الهدف من جنين.

وأعلنت حركة فتح والقوى الوطنية فى جنين اليوم الخميس، الإضراب الشامل "حداداً على روحى الشهيدين، وتنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات، إلى الالتزام بالاضراب"، بحسب "وفا".

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ مطلع العام الجارى إلى 210، 158 فى الضفة الغربية، و52 فى قطاع غزة.