العالم اليوم - أسهم اليابان توقف نزيف خسائر استمر 4 أيام

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان توقف نزيف خسائر استمر 4 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:21 صباحاً - أوقف المؤشر نيكي الياباني الخميس سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات بعد قفزة في وول ستريت خلال الليل مدفوعة بلهجة أخف حدة مما توقعته السوق من رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.92 بالمئة ليغلق عند 28,226.08 رغم أنه خسر جزءا من المكاسب التي حققها في الساعات الأولى من التعاملات، إذ أغلق 62 بالمئة من الأسهم المتداولة في القسم الرئيسي من بورصة طوكيو على انخفاض.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1,986.46.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الأربعاء بعد أن قال باول إن البنك المركزي قد يخفف وتيرة رفع معدلات الفائدة في أقرب وقت في ديسمبر.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما، المحلل الاستراتيجي في بكتيت أسيت مانجمينت في اليابان "لا يزال المتعاملون في السوق يتوخون الحذر في انتظار صدور بيانات التوظيف الأميركية قريبا".

وأضاف "يمكن للسوق أن ترتفع أو تنخفض ​​بمجرد أن يستوعب المستثمرون إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر"، في إشارة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن السياسة النقدية.

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة غدا الجمعة.

وأغلقت الأسهم المرتبطة بالرقائق ذات الوزن الثقيل على ارتفاع، متأثرة بالقفزة الليلية في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.