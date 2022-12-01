الصين تسجل 36061 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين سجلت 36061 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء منها 4150 ظهرت عليها أعراض و31911 بدون أعراض.

وسجلت الصين يوم الثلاثاء 37828 إصابة جديدة منها 4288 مصحوبة بأعراض و33540 بدون أعراض.

وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج سجلت الصين 35800 إصابة جديدة أمس الأربعاء منها 4080 ظهرت عليها أعراض و31720 بدون أعراض، انخفاضا من 37612 في اليوم السابق وفقا لأحدث بيانات من لجنة الصحة الوطنية.

ولم ترصد الصين أي وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5233.

وحتى أمس الأربعاء سجل البر الرئيسي للصين 323686 إصابة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.