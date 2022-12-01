بعد السفارة الأوكرانية.. شركة أسلحة إسبانية تتلقى طردا مشبوها

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "ABC" عن ضباط إنفاذ القانون، أن الطرد لم ينفجر، ولا يزال التحقيق جاريا، فى الجهة التى أرسلت الطردين.

يشار إلى أن "Instalaza"، ومقرها مدينة سرقسطة الإسبانية، تنتج قاذفات قنابل يدوية أرسلتها الحكومة الإسبانية إلى كييف فى بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.

وكانت السفارة الأوكرانية فى العاصمة مدريد بإسبانيا، قد شهدت أمس انفجارا أسفر عن ضحية واحدة من أعضاء البعثة الدبلوماسية، وأصدرت الكلية القضائية الوطنية الإسبانية حكما يصنف الانفجار بأنه "عمل إرهابى".

فيما دعا وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، السفارات الأوكرانية فى الخارج إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل عاجل، على خلفية التفجير.