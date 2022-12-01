إجراء كندى جديد لدعم أوكرانيا

وقال ترودو عن السندات أثناء ظهوره فى مؤتمر صحفي: "لقد تم الاكتتاب بالكامل"، وهذا يوضح كيف يعرف الكنديون أنفسهم أننا بحاجة للوقوف مع أوكرانيا بطرق موثوقة تمامًا".
وتم الإعلان عن السندات المدعومة من الحكومة ومدتها خمس سنوات لأول مرة الشهر الماضى، ومن المتوقع أن يتم توجيه الأموال التى تم جمعها كقرض لأوكرانيا من خلال صندوق النقد الدولى حتى تتمكن الدولة من مواصلة العمليات الأساسية.
وفى بيان لها، ذكرت وزارة المالية الكندية، إن مجموعة من المستثمرين الكنديين والأجانب اشتروا السندات بين 22 و29 نوفمبر، ويتضمن ذلك 50 مليون دولار تم شراؤها من قبل أفراد كنديين، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل كاملة.
وأشارت الوزارة إلى أن الكنديين المهتمين بشراء السندات التى تباع بفئات 100 دولار، لا يزال بإمكانهم شرائها من المؤسسات المالية المشاركة.
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