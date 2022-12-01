العالم اليوم - "أغذية" تكمل صفقة الاستحواذ على 60 بالمئة في "عوف" المصرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - استكملت مجموعة أغذية الإماراتية صفقة الاستحواذ على حصة 60 بالمئة في مجموعة "عوف" إحدى أكبر الشركات المتخصصة بصناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة الصحية في مصر.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز حضور مجموعة "أغذية" في سوق الوجبات الخفيفة في مصر والتي يُتوقع أن ترتفع قيمتها من 8.7 مليار درهم (حوالي 2.3 مليار دولار) في عام 2020 إلى نحو 11.2 مليار درهم (3.05 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2024، بحسب مؤسسة يورومونيتور.

كما سيسهم الاستحواذ في ترسيخ مكانة شركة "أغذية" كلاعب رئيسي في قطاع السلع الاستهلاكية المعلّبة في المنطقة، لا سيما بعد أن قامت العام الماضي بالاستحواذ على مجموعة "بي إم بي" المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية، وشركة الفوعة التي تعد أكبر شركة لتلقي ومعالجة التمور في العالم، ومخبز وحلويات الفيصل الذي يعتبر أحد أبرز المخابز الصناعية في الكويت، وشركة النبيل للصناعات الغذائية التي تتخذ من الأردن مقراً لها المتخصصة في إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة، وشركة "أطياب" المصرية العاملة في مجال إنتاج اللحوم المبرّدة والمجمّدة.

وقال خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية " يعد الاستثمار في مصر هدفاً استراتيجياً لمجموعة أغذية، وسنواصل البحث عن الفرص المتاحة لتوسيع حضورنا في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها".

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية " يعد هذا الاستحواذ خطوة مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما لها من دور كبير في تعزيز حضورنا في سوق الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية. وسنعمل على دمج أعمال مجموعة عوف بسلاسة ضمن محفظتنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر وفرص النمو المتاحة. نحن متحمسون لتوسيع حضورنا في مصر، ونتطلع إلى العمل مع فريق مجموعة عوف لتعزيز كفاءة الشركة وقدراتها".

يشار إلى أن "أغذية" استحوذت على حصة 60 بالمئة في مجموعة "عوف"، مع احتفاظ مؤسسي "عوف" بحصة إجمالية تبلغ 30 بالمئة في الشركة واستمرارهم في إدارة المجموعة مع الاستفادة من الحضور الإقليمي والدعم التشغيلي لمجموعة "أغذية".

كما تحتفظ "تنمية كابيتال فنتشرز"، وهي شركة مصرية للاستثمار في الأسهم الخاصة، بحصة 10 بالمئة المتبقية في مجموعة "عوف" والتي كانت قد استحوذت عليها في عام 2019.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "عوف".. " يمثل اكتمال هذه الصفقة محطة مهمة في تاريخ مجموعة عوف، سيبقى تركيزنا منصباً على ترسيخ مكانتنا في سوق الوجبات الخفيفة في مصر بالإضافة إلى التوسع".