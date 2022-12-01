كندا تصدر سندات مدعومة من الحكومة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:29 صباحاً - قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأربعاء، إن الحكومة الفيدرالية انتهت من إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى حملة السندات كعلامة أخرى على دعم كندا لأوكرانيا.

وقال ترودو عن السندات أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي: "لقد تم الاكتتاب بالكامل"، وهذا يوضح كيف يعرف الكنديون أنفسهم أننا بحاجة للوقوف مع أوكرانيا بطرق موثوقة تمامًا."

وتم الإعلان عن السندات المدعومة من الحكومة ومدتها خمس سنوات لأول مرة الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم توجيه الأموال التي تم جمعها كقرض لأوكرانيا من خلال صندوق النقد الدولي حتى تتمكن الدولة من مواصلة العمليات الأساسية.

ووفي بيان لها، ذكرت وزارة المالية الكندية إن مجموعة من المستثمرين الكنديين والأجانب اشتروا السندات بين 22 و 29 نوفمبر، ويتضمن ذلك 50 مليون دولار تم شراؤها من قبل أفراد كنديين، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل كاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن الكنديين المهتمين بشراء السندات التي تباع بفئات 100 دولار، لا يزال بإمكانهم شرائها من المؤسسات المالية المشاركة.