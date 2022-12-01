بعد انضمام السويد وفنلندا.. دبلوماسى يوجه تحذيرا لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، من أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" قد يواجه ضررًا فيما يتعلق بالجانب الأمنى، إذا نشر قواته في السويد وفنلندا بعد انضمامهما إلى الحلف.





وأضاف جروشكو، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "من الممكن الافتراض بأنه بعد أن تصبح (فنلندا والسويد) دولًا أعضاء داخل الحلف، ستصبحان جزءًا من نظام الدفاع الموحد، وجزءًا من التخطيط الدفاعى لحلف الناتو. وسوف يجبرهما الناتو على توفير جزء من أراضيهما لاستضافة وحدات أجنبية، ونشر قوات إضافية".

وأوضح الدبلوماسى الروسى أن "ذلك سيجعل الوضع الأمنى لحلف شمال الأطلسى أكثر سوءا مما يخلق مخاطر إضافية له".

يُذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أعلن فى وقت سابق من اليوم أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قد اكتمل تقريبًا، معقبا بأن انضمامهما سيجعلهما "أكثر أمانًا"، على حد تعبيره.

وأنهى وزارء خارجية دول حلف شمال الأطلسى، فى وقت سابق من اليوم، اجتماعاتهم التى استمرت يومين فى العاصمة الرومانية (بوخارست)، وركزت الاجتماعات على التحديات طويلة الأمد التى تفرضها الصين، وكذلك على دعم الشركاء الذين يواجهون ضغوطا روسية.