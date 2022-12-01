العالم اليوم - 800 مليون دولار تخصصها "زين" للاستثمار بالسودان خلال 5 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - تعتزم مجموعة "زين" الكويتية تخصيص ما يعادل 800 مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بدر الخرافي القول في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخرطوم إن زين "ملتزمة بالاستثمار في السودان".

وأوضح الخرافي أن زين "رصدت ما يعادل 800 مليون دولار لاستثماراتها في السودان خلال السنوات الخمس المقادمة والتي ستقدم من خلالها أفضل الخدمات للشبكة إلى جانب خدمات الألياف الضوئية (الفايبر)".

وأضاف أن "زين" ستعمل كذلك "في مجال الخدمات الرقمية والخدمات البنكية الرقمية والتي سبق وأن طبقتها في بعض الدول"، مشيرا إلى أن المجموعة "بدأت إجراءات الحصول على رخصة التركيب من وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان".

وأعلن الخرافي عن زيارة ثانية لوفد إدارة "زين" للسودان بصحبة الفريق الفني للمجموعة والتي سيدشن خلالها بداية العمل في بعض هذه الخدمات.

وكانت مجموعة زين قد أعلنت في نوفمبر الماضي، أن أرباحها الصافية قد سجلت نموا بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 54 مليون دينار (نحو 176 مليون دولار) بربحية 13 فلسا للسهم الواحد في الربع الثالث من العام المالي الحالي.

كما سجلت أرباحا صافية بقيمة 152 مليون دينار (نحو 497 مليون دولار) عن الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنمو 12 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبربحية 35 فلسا للسهم الواحد.