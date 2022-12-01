العالم اليوم - واشنطن تجهز المزيد من العقوبات على بيونغيانغ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:22 صباحاً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز جولة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية، بينما تمضي بيونغيانغ قدما في تطوير الصواريخ المحظورة وتلمح باحتمال إجراء اختبار نووي جديد.

وأضاف سوليفان، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومجموعة جونغ أنغ الإعلامية الكورية الجنوبية "لدينا مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية في الطريق بينما نتحدث"، وفقا لرويترز.

ولم يدل سوليفان، الذي كان يتحدث عبر دائرة تلفزيونية، بتفاصيل، لكنه قال إن واشنطن ملتزمة باستخدام الضغط والدبلوماسية من أجل حث كوريا الشمالية على التخلي عن ترسانتها النووية.

واستهدفت آخر جولة من العقوبات الأميركية في أكتوبر الماضي شركتين مسجلتين في سنغافورة وشركة مسجلة في جزر مارشال قالت واشنطن إنها تدعم برامج الأسلحة الخاصة ببيونغيانغ وجيشها.