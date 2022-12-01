الشرطة البريطانية تضبط شخصين فى منطقة نوتنجهام

جدة - نرمين السيد - وقالت، إن ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة داهموا عنوانا قبالة مانسفيلد فى شيروود، فى نوتنجهامشير، واعتقلوا رجلين ألبانيين تتراوح أعمارهم بين 48 و 44 للاشتباه فى أنهما يساعدان فى الهجرة غير القانونية.
وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أنه وفقًا للتحقيق الذى أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة فقد حاول الشخصان فى 30 أكتوبر 2022 الوصول للساحل البريطانى بزورق مطاطى صلب عالى القوة بميناء بلدة نيوبورت.
ولفتت إلى أن الأرقام تظهر أن أكثر من 43 ألف مهاجر عبروا القنال الانجليزى إلى المملكة المتحدة حتى الآن.
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