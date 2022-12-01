العالم اليوم - جرحى في حريق على متن حاملة طائرات أميركية

انتم الان تتابعون خبر جرحى في حريق على متن حاملة طائرات أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 04:20 صباحاً - أعلنت البحرية الأميركية أن حريقا أدى إلى إصابة تسعة أشخاص على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.

وكتبت البحرية الأميركية في بيان "في صباح 29 نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز".

وأضافت أنه "تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم"، موضحة أن تسعة أشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة".

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.

في يوليو 2020، دمر حريق كبير السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بونوم ريتشارد" أثناء رسوها لإجراء عمليات صيانة في القاعدة البحرية في كاليفورنيا في سان دييغو، مينائها الرئيسي. وأصيب في الحريق 21 شخصا.

وأتهم أحد العاملين في السفينة بإضرام الحريق قبل أن تتم تبرئته.