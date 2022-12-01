منصب جديد لـ المغرب فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والمنعقد من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بمدينة لاهاى.

ترأس وفد المغرب، السفير محمد بصرى، الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمة وأعضاء القطاعات المغربية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

وناقشت الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عددا من النقاط، منها مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما فى ذلك مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة 2023-2024، واستكمال عملية تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية، وإجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوى.

ومن جانبه، أكد الممثل الدائم للمغرب على الموقف المبدئى والتزام بلاده بأهداف نزع السلاح، وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع تجديد التأكيد على الدعم الثابت للمغرب لأهداف الاتفاقية.

وجدد الممثل الدائم للمغرب فى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التزام بلاده بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء، من خلال تنظيم الدورات على المستوى الإقليمى، بهدف بناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة فى هذا الشأن، مع تسليط الضوء على التدريبات والمناورات التى تم تنظيمها مؤخرا فى المغرب لصالح الدول الأطراف الإفريقية.