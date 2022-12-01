عودة النازحين السوريين على مائدة الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وخلال الاجتماع الى أقيم، أمس الأربعاء، بحث ميقاتى تطورات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف.
شارك فى الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير العدل هنرى خورى ووزير الدفاع الوطنى موريس سليم ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكيّة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الموقف الموّحد الذى سيبلغ غدا الى المفوّض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى.
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